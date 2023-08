«Ich bin und bleibe einfach Appenzeller»

Dieses Appenzell, das sich da so malerisch zwischen gewaltigen Bergen wie dem Hohen Kasten, dem Kamor und dem Säntis, den Hügeln, Höfen und Weiden eingenistet hat, ist schampar schön. Und schampar klein, konservativ und äusserst traditionsbewusst. Das Leben hier ist anders als in Städten wie Zürich, Basel oder Bern. Einer, der weiss, was es heisst, ein Appenzeller zu sein, ist TV-Moderator Marco Fritsche: «Wer hier zur Welt kommt, will oft so schnell wie möglich weg; die grosse weite Welt erobern.» Mit 20 zog er deshalb nach Zürich – und kehrte nach ein paar wilden Jahren doch wieder heim. «Kaum war ich weg, wurde mir bewusst, dass ich hierhergehöre.»