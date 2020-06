Streaming-Konzerte sind in den vergangenen Wochen sehr populär geworden. Am nächsten Montag, dem 29. Juni, werden Sie um 18.30 Uhr unter dem Motto Baloise Session @home auf dem Facebook-Kanal der Baloise Session ebenfalls ein Live-streaming-Konzert geben. Was bedeutet es für Sie, vor einem virtuellen Publikum aufzutreten?

Es ist die letzte Möglichkeit, die uns geblieben ist. Ich habe in den letzten zehn Jahren mehr als 1000 Konzerte gegeben, liebe so sehr die Interaktion mit dem Publikum, die Energie, die Hitze, das Unvorhergesehene. Heute sind wir gezwungen, das per Livestream zu tun. Denn ich glaube, wir Künstler haben die Verantwortung, die Menschen auch weiterhin glücklich zu machen. Ich habe beschlossen, das für die Baloise Session zu tun, weil es ein Festival von hoher Qualität ist.