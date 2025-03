Die Kunst führt ihn nach New York, wo er auf dem Broadway in einer Aktion zeigt, was ihm Geld bedeutet: Er bittet Passanten, ihm die Worte «Yes» und «No» für jeweils einen Dollar zu verkaufen. Jeder Deal wird per Urkunde zertifiziert – und die Feuilleton-Chefin der «New York Times» schreibt darüber einen interes-santen Bericht. Legendär auch die Aktion, als er 1972 an der weltberühmten Kunstausstellungs-Reihe «Documenta» vor dem Hauptbahnhof in Kassel eine Eisenplatte in den Boden einlegen lässt, auf der steht: «Am 23. März 1994 von 15 bis 16 Uhr wird Dieter Meier auf dieser Platte stehen.» 22 Jahre später steht er wirklich dort – und 500 Leute und etliche Medien kommen, um ihn zu sehen.