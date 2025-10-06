«Ich bin wie ein Wein – mit dem Alter werde ich besser»

125 Länderspiele bestritt Shaqiri für die Schweiz – damit gehört er zu den Rekordspielern der Nationalmannschaft.

6 Turniere in Serie Xherdan Shaqiri trifft bei jeder EM und WM seit 2014 das Tor – als erster Europäer überhaupt.

25 Millionen Euro betrug sein höchster Marktwert – in der Saison 2018/19, als er bei Liverpool unter Vertrag war.