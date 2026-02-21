 «Ich bleibe der Gleiche»

Mit den drei goldenen Olympia- Medaillen reiht sich von Allmen als erst dritter Mann in die Reihe des Österreichers Toni Sailer und des Franzosen Jean-Claude Killy ein. Dieses Kunststück vollbrachten die beiden Männer 1956 und 1968 – vor über 50 Jahren. Von Allmen sind solche Rekorde und Listen nicht wichtig. «Ich muss zugeben, ich kannte die beiden Herren nicht», sagt er lachend. «Vielleicht wird Skigeschichte in ein paar Jahren interessant für mich, aber jetzt noch nicht.» Für den Hotelchef schliesst sich mit Franjo ein spezieller Kreis. «Ich habe Toni Sailer und auch Jean-Claude Killy beide in jungen Jahren persönlich in Italien getroffen, im Hotel meiner Familie. Dass ich den Dritten im Bunde nun selbst bewirten durfte, war mir eine sehr, sehr grosse Ehre.» Auch seine siebenjährige Enkelin ist im Skifieber und fertigte für jeden Athleten ein kleines Fanblatt an mit den Worten «Forza Schwiiz!» Nonno Marco übergibt diese schliesslich an Franjo.