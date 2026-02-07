«Ich brauche keine Beziehung, um glücklich zu sein»

Zufrieden mit dem Single-Leben

Der turbulente Alltag wirkte sich auch auf ihr Liebesleben aus. Ihre Beziehung mit Ex-Weltklasse-Fechter Benjamin Steffen (43), die sie im Oktober 2023 öffentlich machte, ging in die Brüche. «Wir sind seit letztem Frühling nicht mehr zusammen», sagt die Journalistin. Die Trennung sei im Guten erfolgt, wie sie betont. «Wir haben es einfach nicht geschafft, unsere Lebenssituationen unter einen Hut zu bringen», erklärt Fetscherin und führt aus: «Ich war sehr viel unterwegs, habe oft abends und an Wochenenden gearbeitet. Ich kann von niemandem erwarten, immer dann Zeit zu haben, wenn ich gerade frei bin.» Gleichzeitig könne sie selbst auch keine konstante Präsenz bieten. «Eine schwierige Mischung», resümiert sie.