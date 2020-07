«Ich brauche keine Maske, um aufzufallen»

Hat der Bundesrat in der Maskenfrage versagt?

Ganz klar! Die Regierung kommunizierte so widersprüchlich, weil sie viel zu lange nicht genug Schutzmasken hatte. Wegen der ablehnenden Haltung des Bundes kauften Private und Unternehmen auch keine Masken ein. Gerade in Altersheimen führte dieser Mangel zu vielen Ansteckungen und Toten. Das ist nicht in Ordnung.