Nun hat Yakin alle Trümpfe in der Hand. In den für nach dem Turnier anberaumten Verhandlungspoker mit dem SFV steigt er mit guten Karten, nach den starken Auftritten der Nati in Deutschland dürfte eine Vertragsverlängerung für den Verband nun deutlich teurer werden. «Wir kennen unsere finanzielle Limite und diese kennen auch unsere Gesprächspartner», sagte SFV-Präsident Dominique Blanc vor dem Start des Turniers gegenüber Blick.