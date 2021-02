Die 21-jährige Zoë Pastelle ist Schauspielerin und eine der erfolgreichsten Influencerinnen der Schweiz. Was ihr Ex-Freund mit ihrem Instagram-Erfolg zu tun hat, wovor sie Angst hat und weshalb sie einmal bis an ihr Filmset in Tschechien verfolgt wurde, verrät die Zürcherin im SI.Talk.

Sina Albisetti