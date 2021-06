Zwischen Frauen und Männern steht einiges in den Sternchen. Darum wage ich zum 50-Jahr-«Jubiläum» des Frauenstimmrechts einen Blick in die Sterne. Besondere Spannungsaspekte des Jahres 2021 werden den Konflikt zwischen Altem und Neuem nachhaltig beseitigen: Mond, Saturn und Venus bilden eine ihrer äusserst seltenen Konstellationen und stehen in einer grossen Konjunktion. Diese sorgt für eine überdurchschnittliche Sichtbarkeit der Frauen, die es in dieser Vielfalt höchstens alle 50 Jahre gibt – also so selten wie die Blüte des Titanenwurz. Die Blume aus der Amorphophallus-Gattung ist auch unter dem Begriff «unförmiger Titanen-Penis» bekannt, erreicht eine Höhe von über drei Metern, riecht nach Aas und ist eines der weltweit grössten Spektakel in der Phytophilie.