«Ich entdecke gerade meine peruanischen Wurzeln»

Was bremst Sie aus?

Mein Perfektionismus – das ist wohl auch das typischste Schweizerische an mir. Ehe ich hier etwas anpacke, lasse ich es mir oft zwei- oder dreimal durch den Kopf gehen. In Peru habe ich gelernt, einfach zu machen. Hier ist Schauspieler ein Job wie Bäcker oder Fotograf, in Peru dagegen ist es ein Lifestyle in dem Sinn, auf Leute zuzugehen und sich selbst Engagements zu suchen.