«Ich erlebe den Todesmoment meines Sohnes immer wieder»

Der Staub auf dem Gameboy bleibt

Zwei Tage vor dem sechsten Todestag, seit dem die Uhr für Donghua Li in einem anderen Takt schlägt, darf Schweizer Illustrierte Donghua Li begleiten – ans Grab in Adligenswil LU und ins Kinderzimmer, das seit sechs Jahren unverändert geblieben ist. Staub liegt auf dem Gameboy seines Sohnes. «Wenn ich alles so lasse, wie es am letzten Tag von Janis war, der bei mir gelebt hat, gibt mir das ein schönes Gefühl», sagt er.