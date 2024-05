Inwiefern?

In den letzten zwei Jahren haben die Menschen in diesen Grenzgebieten versucht, ein bisschen Normalität zurück in ihr Leben zu bringen. So weit das geht. Doch jetzt wird das Horrorszenario erneut Realität, und die Menschen müssen innert zweier Jahre ein zweites Mal flüchten. Im Land wirft die Entwicklung an der Front Fragen auf: Wie hätten wir verhindern können, dass wir nun wieder angegriffen werden? Wer hätte das verhindern müssen? Und wer hilft uns jetzt noch?