Für Luca Hänni ist es nicht der erste Moderationsjob. Seit 2023 führt er zusammen mit seiner Ehefrau Christina Hänni durch «Das Zelt: Young Artists – Best of Switzerland». Im März hat sich Christina Hänni in die Babypause verabschiedet. Pünktlich auf die erste Show am 7. September in Obergösgen SO kommt sie wieder zurück und wird erneut zusammen mit ihrem Mann durch den Abend führen.