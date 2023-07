Am Abend dann ein weiterer Höhepunkt des Schüpfheimer Dorffests: Mit Freunden und Bekannten sitzen die Älpler im Festzelt zusammen – «hoffentlich mit unserem Entlebucher Schwingerkönig Joel Wicki» –, stossen mit Kafi Schnaps an und geniessen das Zusammensein nach dem strengen Alpsommer. «Ich wünsche euch eine schöne Alpabfahrt», sagt Lisa Stoll, «aber ich kann leider nicht dabei sein.» Sie tritt dann am Eidgenössischen Volksmusikfest in Bellinzona TI auf. Vogel schmunzelt: «Wir festen auch ohne dich!»