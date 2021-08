Eine ihrer Kindheitserinnerungen ans Schulhaus: «Schon als Knirps durfte ich meinen Vater am Abstimmungssonntag hierher begleiten und sein Couvert einwerfen.» Ihr Interesse an der Politik habe sie in die Wiege gelegt bekommen. «Mein Vater ist noch heute überdurchschnittlich über Politik informiert.» Zwar habe die Familie selten zusammen TV geschaut, dafür viel am Esstisch diskutiert. «Meine Eltern fragten oft, was wir zu verschiedenen Themen denken.»