Am 14. August soll die Turniersaison nun aber in Washington wieder aufgenommen werden.

Genau, ich habe meine Trainingsplanung jetzt mal auf dieses Datum ausgerichtet. Man muss irgendwann wieder einen geregelten Betrieb aufnehmen, auch wenn alles noch sehr ungewiss ist. Die USA stecken ja noch sehr tief in der Corona-Krise, niemand weiss, wie sich alles entwickelt. Es gibt Pläne für Spiele hinter verschlossenen Türen oder Cincinnati und das US Open am gleichen Ort zu spielen, die Spieler alle in ein und demselben Hotel einzuquartieren. Warten wirs mal ab.