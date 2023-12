Wie erklärst du dir den ersten Platz?

Der ausschlaggebende Punkt war sicherlich meine Teilnahme am ESC in Liverpool, mein Name war damals vielen noch unbekannt, darum haben mich sicher einige auf Google gesucht. Ich frage mich aber trotzdem, warum die Suchanfragen so hoch ausfielen. Denn immerhin war der ESC im Mai 2023 und liegt schon eine Weile zurück. Aber es scheint fast so, als hätten die Menschen auch danach nicht das Interesse am Event oder an mir verloren.