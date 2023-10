«Ich habe alles meinen Eltern zu verdanken»

Sind Sie als Primarschüler selbstständig aufgestanden und zur Schule gegangen?

Ja. Meine zwei Jahre ältere Schwester Julia und ich wachten früh mit dem Wecker auf, wir zogen uns an und gingen in den Hort zum Frühstück. Dann in die Schule, über den Mittag wieder in den Hort. Als sie in die erste Sek kam, ging ich auch nicht mehr in den Hort. Ich bereitete jeden Morgen meine Sachen für die Schule vor und ging los.