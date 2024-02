Dass nun nach vier Jahren Pause wieder ein Salon in Genf stattfindet, organisiert von der Geneva International Motor Show GIMS, freut ihn. Aber: «Die neue Organisation hat eine Partnerschaft mit dem Emirat Katar, und es ist nicht mehr dasselbe. Was soll ein Salon mit einem Ableger in der Wüste? Geld ist da sicher vorhanden, aber die Seele, die ist in Genf.» Es seien gute Leute am Ruder, man müsse ihnen Zeit geben, um an die glorreiche Vergangenheit anknüpfen zu können. «Covid hat den Salon kaputt gemacht. Jetzt brauchts Zeit für den Wiederaufbau.»