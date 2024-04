Ist der Gedanke, als Asche zu enden, unerträglich für Sie?

Nicht unerträglich, aber ich glaube aufrichtig, dass es nicht so sein wird, gerade wegen all der Liebe, die vorhanden ist. Sie übersteigt alles und hat zwangsläufig eine Quelle. Ich denke oft an den deutschen Pastor Dietrich Bonhoeffer, der 1941 von der Gestapo verhaftet wurde, weil er sich für die Juden einsetzte und sich gegen den Nazi-Horror auflehnte. Am 8. April 1945, drei Wochen vor seinem eigenen Selbstmord in Berlin, schickte Hitler ein Telegramm an das Konzentrationslager Flossenbürg und forderte die Hinrichtung des Pastors. Am Tag vor seinem Tod schrieb Bonhoeffer: «Morgen werde ich hingerichtet, aber das ist nicht das Ende meines Lebens. Ich werde erwartet.» Nun, auch ich habe dieses tiefe Gefühl: Ich weiss, dass ich erwartet werde. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Der Mensch geht dem Tod entgegen, weil die Zellerneuerung mit zunehmendem Alter erschöpft ist. Der physische Tod ist also ein natürlicher Tod, aber für das Bewusstsein gibt es keinen natürli-chen Tod. Das Bewusstsein, also die Seele, ist kumulativ. Es strebt in die Unendlichkeit.