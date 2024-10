Hausbesuch bei Bundesrat Guy Parmelin

Guy Parmelin (64) sitzt im Wohnzimmer seines Hauses in Bursins VD und blättert im Comic über Leutnant Blueberry. Der Bundesrat ist grosser Comicfan, den frankobelgischen Kultwestern mag er besonders. Was auffällt: Der Oberarm, den der SVP-Politiker im Sommer noch in einer Schlinge trug, scheint wieder einwandfrei zu funktionieren. «Mir geht es wieder gut», sagt er. Mitte August hat sich der Wirtschaftsminister beim Sturz in seinem Büro im Bundeshaus Ost den rechten Oberarm gebrochen und musste im Inselspital operiert werden. «Ich habe nur noch leichte Schmerzen bei bestimmten Bewegungen wie zum Beispiel beim Hochziehen eines Rollladens.» Vor ein paar Tagen hatte er einen Kontrolltermin, um zu sehen, ob alles wieder an seinem Platz ist. «Mein Arzt bescheinigte mir, dass ich die Knochen eines 20-Jährigen habe», sagt Parmelin und lacht.