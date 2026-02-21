«Ich habe eine schöne Kollektion»

Und trotzdem wird der Teamleader von verschiedenen Medien zerrissen: Die Resultate seien eine Enttäuschung, er sei die tragische Figur dieser Spiele. Der Skicrack kann darüber nur den Kopf schütteln. Und lachen. «Wer mit drei Medaillen nach Hause fährt und nicht zufrieden ist, hat ein Problem.» Er habe in dieser Woche selbst nichts gelesen. Was man über ihn schreibt, quittiert er mit Nachsicht: «Irgendwie habe ich immer für alles Verständnis. Es ist ja auch meiner Position als bester Skifahrer der Welt geschuldet. Dann haben alle das Gefühl, Gold ist das Einzige, was zählt.» Natürlich sei Gold das Ziel gewesen.