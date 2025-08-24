«Ich habe eine tolle Frau und einen super Job – was will man mehr?»

Ein paar Kilometer weiter liegt das 700-Seelen-Dorf Denens. Dort wohnen sie – die ehemaligen Au-pair-Gasteltern von Christine – Georg (74) und Mag (71) Schaeren. Seit ein paar Jahren treffen sie sich wieder regelmässig, losen Kontakt hatten Christine und die Familie allerdings immer. «Ich kann mich noch ganz genau an den ersten Abend mit Christine erinnern. Ich wollte mit ihr den Znacht vorbereiten, einen Braten machen. Christine ging in ihr Zimmer, zog sich um, kam in die Küche und sagte: ‹Wie hättet ihr das Fleisch gern: in einer Rotweinsauce oder mit Gemüse?› Ich wusste ja nicht, dass sie schon so gut kochen konnte.» Christine lacht und schwärmt: «Ich hatte eine wunderbare Zeit als Au-pair bei euch und den drei Kindern.»