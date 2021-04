An was für lustige Momente können Sie sich sonst erinnern?

Zur Politik gehört ja eine gewisse Eitelkeit. Jedenfalls waren wir auf einer Bundesratsreise und trafen auf einer Wiese zwei adrett gekleidete extravagante Damen mit einem Fototeam. Sofort haben sich einige Repräsentanten und Repräsentantinnen für ein gemeinsames Foto ablichten lassen. Dann wurde klar: Die Damen waren Pornoqueens.



Und wer war auf den Fotos?

Das verrate ich nicht. Die Bilder wurden nie veröffentlicht.



Der Bündnerfleisch-Lachanfall von alt Bundesrat Hans-Rudolf Merz ist legendär. Welche Kommissionsgeschäfte brachten Sie zum Lachen?

In der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats hat man oft mehr über Skandalgschichtli aus der Sonntagspresse geredet als über wirklich wichtige Themen. Nicht die Veränderung der europäischen Sicherheitsarchitektur interessierte, sondern die Soldaten, die beim Einrücken am ersten Abend nicht alle einen Winterpullover hatten. Ein Mitarbeiter stellte mir mal eine wunderbare Flasche Whiskey auf den Tisch mit der Notiz: «Was Sie sich gefallen lassen müssen, geht über die Hutschnur. Bitte trinken Sie nach der Sitzung einen tüchtigen Schluck.»



Und, haben Sie?

Ja klar. Ich hab die Flasche aber noch.



Sie wurden oft parodiert. Etwa von Walter Andreas Müller in «Classe Politique» auf SRF. Störte Sie das?

Nein, Politiker sollte es mehr stören, wenn niemand über sie spricht. Parodien machen menschlicher. Politik zu parodieren, ist aber nicht so einfach.



Wieso?

Weil die Leute nicht im Detail informiert sind. So ist es vor allem witzig für alle, die auch nicht exakt im Bild sind. Für Beteiligte ist es nur teilweise so: Hätten sie alles gewusst, wäre es noch lustiger.



War es Ihnen also zu harmlos?

Ja, manche Parodien hätten mehr Biss vertragen. Aber ich mache niemandem einen Vorwurf.



Und bei Karikaturen über Sie – hätten die auch böser sein können?

Nein, die waren oft gut. Die Romands etwas frecher als die Deutschschweizer.



Sie wurden meist als Papa-Moll-Figur mit Schnauz und nach unten gezogenen Mundecken gezeichnet.

Ja, ja, mein Studentenname war bereits «Lätsch» – mein Vater ist während meiner Pubertät verstorben, und so war ich früher oft ernst. Den Schnauz habe mir erst nach 40 wachsen lassen, auf Wunsch meines Sohnes.



Moritz Leuenberger hat den Schnauz im Amt abgeschnitten.

Ja, weil er einseitig ergraute! Ich war mal kurz davor: Als ich 2006 eine Ausstellung mit Karikaturen über mich besuchte, überlegte ich mir, als Jux den Schnauz zu rasieren, liess es aber sein.