Bonnemain – die gute Hand. Ein schöner Name für einen Bischof. Joseph Bonnemain, 72, verdankt ihn seinem jurassischen Vater. Die Jugend in Barcelona seiner katalanischen Mutter. 1967 kommt er 19-jährig in die Schweiz. Den Akzent hat er mitgenommen und bis heute behalten. Er spricht fünf Sprachen. «Nur Schweizerdeutsch nicht. Wer weiss, vielleicht kann ich es dann im Himmel plötzlich fliessend!»