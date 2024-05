«Ich habe ihn in den Tod begleitet»

Durch seine Unterstützung, seine Worte und Taten fand Laeri mit der Zeit auch den Mut, ihre Ideen ausserhalb der eigenen vier Wände zu teilen. «Dann hat er vor einem Jahr seine Sprache verloren und ich habe ihn in den Tod begleitet. Und selbst in diesem stillen Jahr, hat er mir so viel Kraft geschenkt, mit seinem unerschütterlichen Glauben an mich, an uns, an unser Team, an unsere Vision, die so viel grösser geworden ist, als ich es mir anfangs scheu erhofft hatte.»