«Ich habe leider keinen Zauberstab»

Trotzdem: Das Gesundheitssystem kostet rund 100 Milliarden Franken pro Jahr, 42 Milliarden davon entfallen auf die Grundversicherung. Reicht es, hier etwas zu schräubeln und da etwas abzuschleifen?

Ich bin pragmatisch und habe leider keinen Zauberstab. Ich versuche dort Verbesserungen zu erzielen, wo sie möglich sind. Im Gesundheitssystem ist sehr viel Geld: Es gibt viel zu verdienen und viel zu verlieren. Mein Ziel ist, mehr Transparenz und mehr Klarheit zu schaffen. So wird der neue Ärztetarif für ambulante Leistungen, der Tardoc, 2026 endlich eingeführt. Er ist nicht perfekt, aber er bringt massive Verbesserungen gegenüber dem alten Tarif. Die von mir initiierten runden Tische zeigen ebenfalls Erfolge – gerade eben haben wir damit 300 Millionen Franken eingespart. Wir arbeiten an einem lebendigen System und müssen Schritt für Schritt vorangehen.