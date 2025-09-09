«Ich habe meinen Körper drei Monate lang zu Boden gerockt»

«Wie es sich anfühlt? Stell dir vor, du hast die schlimmste Grippe, gepaart mit dem schlimmsten Kater aller Zeiten. Dazu Wackelkontakt im Gehirn. Lesen und Schreiben gehen nicht mehr», sagt Lea. «Und das wird zum Dauerzustand.» In Lea Lus Fall ein ganzes Jahr lang. Ein Jahr, in dem sie kaum ihre Zürcher Wohnung verlässt. «Manchmal habe ich zwei Stunden lang ein Wasserglas neben meinem Bett angestarrt und versucht, meiner Hand den Befehl zu geben, das Glas zu nehmen.» Das untrüglichste Long-Covid-Symptom ist die Belastungsintoleranz, sowohl physisch als auch kognitiv. Lea: «Kleinste Aktivitäten lösten heftigste Symptome aus. An manchen Tagen reichte die Energie gerade mal zum Zähneputzen.» Überschreitet man die Belastungsgrenze, löst dies einen sogenannten Crash aus, der die Genesung meilenweit zurückwerfen kann. «Karotten schnetzeln führte mal zum Zusammenbruch.» Leas damaliger Partner und Freundinnen helfen ihr im Alltag. Mehrmals muss sie fünf Stockwerke zu ihrer Wohnung hochgetragen werden.