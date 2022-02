«Ich habe mich in alle verliebt»

Wie Kinder, die im Klassenlager waren, haben auch die Musikerinnen und Musiker einiges zu erzählen – denn an Liebe, Party und Spass hats nicht gefehlt. «Verliebt habe ich mich in alle, die dort waren», sagt David «Dabu» Bucher (41) von Dabu Fanastic. Er wiederum hat mit seinen «sexy Grooves wie Mick Jagger», nicht nur Caroline Chevin ins Schwärmen gebracht, sondern mit seinen stylischen Auftritten auch für bleibenden Eindruck gesorgt. «Dabu hat mich am meisten überrascht», sagt Noah Veraguth (34) von Pegasus. «Dass er so versiert ist, nicht nur in der Musik, sondern auch vom Outfit her. Er bekäme fürs Styling den ersten Preis.» Der Mundart-Musiker gibt denn auch zu: «Ich habe es mir 'härt gegönnt' die Tage auf Gran Canaria.» Ob der tägliche Schwumm im Meer oder der Drink an der Bar mit Melanies Brüder und Vättu von Oesch's die Dritten – Dabu hat nichts ausgelassen.