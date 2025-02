«Ich habe mich vor der Band geschämt»

«Ich lebe nicht mehr so exzessiv», sagt Büne Huber (62), Frontmann der Schweizer Kultband Patent Ochsner. Das sei dem Alter geschuldet, denn Büne Huber ist bereits 62 Jahre alt. An und für sich ist das vor allem heutzutage noch kein hohes Alter. Doch der Sänger ist vorbelastet, denn er ist nun in genau dem Alter, in dem sein eigener Vater einst starb. Hinzu kommt, dass der Mundart-Rocker zwei junge Kinder mit seiner 18 Jahre jüngeren Ehefrau Sue hat. Der kleine Max kam 2015 zur Welt, 2016 folgte Töchterchen Julie.