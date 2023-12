Sie haben an der Fussball-WM 1998 mit USA gegen den Iran ein Spiel gepfiffen, das politisch aufgeheizt war wie keines zuvor. Im Duell der Erzfeinde waren Sie der Friedensrichter. Welches war in dieser Partie der dramatischste Moment?

Es gab eine Szene, die mir ein gröberes Problem und einen Aufschrei in der arabischen Welt hätte einbrocken können. Nach 20 Minuten liess ich das Spiel nach einer Intervention des US-amerikanischen Torhüters in seinem Strafraum weiterlaufen. Das war ein Fehlentscheid! Ich hätte Penalty für den Iran und Platzverweis gegen die USA geben müssen. Zum Glück gewann Iran den Match trotzdem 2:1.