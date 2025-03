«Ich habe nicht mal mehr einen Kleiderschrank»

Weiter bedankt sie sich auf Instagram für all die unterstützenden Worte, die sie seit der Veröffentlichung ihres Wohnungsdramas erhalten habe. All jenen, die sie an den Rechtsschutz verweisen wollten, erklärte sie, dass sie ja schon in die Wohnung gekonnt hätte. Doch sie wolle nicht in eine Wohnung, in der es bereits vor ihrem Einzug Probleme gibt, sie wolle sich schliesslich wohlfühlen in ihren eigenen vier Wänden. «Oder würdet ihr gerne in eine Wohnung gehen, wo ihr wisst, dass die ganze Nachbarschaft Unterschriften gegen dich sammelt? Das ist absurd, das ist absurd.»