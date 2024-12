Die Schweizer Musikerin Kings Elliot (30) hat neue Musik am Start und präsentiert ihre EP «I'm not always sad, sometimes I'm angry». Der Titel des Werks ist zwar aus einem Witz auf der Bühne heraus entstanden, später merkte sie aber, dass er perfekt zu ihren Songs passt. Anja Gmür, wie Kings Elliot mit bürgerlichem Namen heisst, singt nämlich auf ihrem neuen Werk über Trauer und über Wut. In der Vergangenheit verarbeitete die 30-Jährige viele ihrer dunklen Gefühle musikalisch und thematisierte auch ihre psychischen Probleme. Mit dem Gefühl der Wut betritt sie nun ein neues Pflaster und zeigt sich erstarkt und kämpferisch. «Ich bin auch eine ‹Bad Bitch› und mache klar, wie man mit mir umzugehen hat», sagt sie im SI.Talk. Sie wolle nicht mehr nur in Trauer versinken, sondern für sich hinstehen, erklärt Kings Elliot ihr neues Ich.