«Ich habe selten so viele Beichten abgenommen»

Wie meinen Sie das?

Trotz allem Unfrieden, den es auf unserer Welt gibt, glaube ich an einen Frieden. Also an das, was wir an Weihnachten verkünden: Frieden auf Erden. Diese Trotzhaltung ist begründet im Zentrum des christlichen Glaubens. Trotz allem Tod, der uns immer wieder umtreibt, glaube ich an ein Leben, das die stärkeren Trümpfe hat als der Tod.