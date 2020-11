Trotz allem: Es ist auch etwas Positives entstanden. Hinter den Kulissen hat die Corona-Krise die berühmteste Familie der Schweiz zusammenrücken lassen. Dabei spielte Géraldine die Hauptrolle. Ihre einfühlsame und integrierende Art öffnete die Tür für eine spezielle «Rückkehr»: Seit diesem Jahr bringt Rolf Knie, 71, Kunstmaler und so etwas wie der verlorene Sohn des Betriebs, seine Stimme wieder vermehrt ein. Géraldine sagt dazu: «Wir haben ein derart wunderbares Unternehmen, dass wir alle am selben Strick ziehen sollten – gerade in so schwierigen Zeiten.» Erst in einer ernsthaften Krise erkenne man die wahren Freunde. Oder mit anderen Worten: «Familie bleibt Familie. Mein Vater Fredy sowie meine Onkel Rolf und Franco sind meine grossen Vorbilder. Positiv an der Krise war, dass Rolf mehr Zeit hatte und wir uns oft sehen konnten. Das habe ich sehr genossen.»