«Kann nicht mit dem Rollator einfahren»

Amherd tritt während einer Zeit aus dem Verteidigungsdepartement zurück, in der die Sicherheitslage weltweit angespannt ist. «Ich bin ja in diesem Departement fast eine Seniorin.» Kein Departementschef sei so lange dort geblieben. «Ich kann nicht warten und sagen, ich muss jetzt bleiben, bis sich die Weltlage entspannt hat, und noch mit dem Rollator einfahren.»