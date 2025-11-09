«Ich habe wieder gelernt, Dinge zu geniessen»

Die letzten Jahre waren von Bewegung geprägt – Berlin, Los Angeles, London, jetzt Paris. «Ich war nie wirklich lange an einem Ort», sagt Nemo. «Bis jetzt war ich immer irgendwo untergemietet. Aber jetzt merke ich: Ich brauche ein festes Zuhause.»



Die Entscheidung fällt zwischen London und Paris. «Paris ist die cuteste Stadt der Welt», sagt Nemo. «Ich liebe dieses Kapitel wirklich und wollte ein paar Monate in meiner Lieblingsstadt verbringen. Aber karrieremässig macht London mehr Sinn – deswegen will ich nächstes Jahr zurückziehen.»



Die Schweiz bleibt wichtig – dort lebt Nemos Familie. Doch für die künstlerische Entwicklung brauche es Distanz. «Ich brauche gerade einen Ort, der mich inspiriert und herausfordert.» Bis es so weit ist, will Nemo die Monate in Paris noch geniessen – und die Stadt weiter erkunden. Wie jetzt den Louvre. «Hier lang», sagt Nemo und geht zielstrebig zur Metro hinunter. «Doch nicht, falsche Seite!» Nemo lacht, schüttelt den Kopf. «Ich fahre fast nie Metro. Ich nehme immer das Velo. Ich mag es, die Stadt wirklich zu sehen.»



Vor dem Louvre angekommen, bleibt Nemo stehen und blickt nach oben. «Wow, das ist riesig! Ich war noch nie hier», gesteht Nemo und schmunzelt. «Irgendwie schon bewundernswert, dieser Raub neulich. Den Balkon muss ich mir mal noch ansehen.» Neugierig zückt Nemo das Handy. «Wie lange gibts den Louvre-Palast schon?» Kurz gegoogelt: «Seit 1200», liest Nemo vor. «Wahnsinn!»