«Ich halte nichts vom Wort ‹normal›»

Das Kitschigste, was Sie je gemacht haben?

Ich verschicke einmal im Monat Blumen. Meist an Frauen in meinem Umfeld, die etwas Cooles gemacht haben oder in einer schwierigen Phase stecken. Besonders Frauen in Führungspositionen bekommen oft zu wenig Anerkennung. Ihnen will ich sagen: Ich sehe euch.