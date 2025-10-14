Nach der Fehldiagnose hatte sie Mühe, Ärzten wieder zu vertrauen. «Ich hatte den Glauben an die Medizin verloren», gibt sie zu. Heute geht sie nur selten zum Arzt, fasst aber langsam wieder Vertrauen in das Gesundheitssystem. Zum Arzt geht sie dennoch selten. Ein Jahr nach der schlimmen Erfahrung meldete sich das Spital bei Marlene. «Sie erklärten, dass sie das Ergebnis der Untersuchung, welches damals das Richtige war, verloren hatten und wollten sich dafür entschuldigen. Das Spital meinte auch, dass man es verstehen würde, wenn ich rechtliche Schritte einleiten würde und mit der Haftpflichtversicherung ging das dann alles ganz schnell und ich gewann den Fall. Wie meine richtige Diagnose verschwinden und dann die falsche Diagnose gestellt werden konnte, wusste aber niemand. Der Brief ging wohl in der Post verloren und das Ergebnis kam nie dort an, wo es sollte.»