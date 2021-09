Ihre früheste Erinnerung?

Ein Spielplatz in Athen mit bunten Schaukeln in Raketenform, wo man reinsitzen und quasi direkt ins All fliegen konnte. So was würde dem drei Meter hoch eingezäunten, monochromen Spielplatz bei der Blatterwiese, den die Zürcherinnen und Zürcher liebevoll «Guantanamo» nennen, vielleicht auch guttun?