«Ich hatte grosse Angst»

Die Taliban sperrten das Internet

Nach der Landung in der Hauptstadt Kabul fuhren Bastian Baker und sein Team ins Uno-Camp in der Provinz Bamiyan. «Die Fahrt dauerte fünf Stunden. Als wir ankamen, fragte ich nach WLAN.» Die Antwort: «Die Taliban haben es gesperrt. Am ersten Abend nahm ich es gelassen.» Der Singer-Songwriter machte sich keine grossen Gedanken und bereitete seine Mission für den nächsten Tag vor. «Vor der Abreise habe ich meiner Familie gesagt, sie sollen nicht auf eine Nachricht von mir warten, es könne schwierig mit dem Internet werden. Ich war da noch chillig unterwegs. Das bin ich generell im Leben.»