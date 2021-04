Was ist das Kitschigste, was Sie je gemacht haben?

Als ich mit Kumpels vier Wochen in die USA reiste, habe ich meiner damaligen Freundin jeden Tag eine Ansichtskarte geschrieben. Mit einem Wort und einer Zahl darauf. Sie hat also 28 Postkarten bekommen, in unterschiedlicher Reihenfolge. So konnte sie die Liebeserklärung erst am Schluss lesen.