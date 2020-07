Was sind deine Lieblingsstrecken?

Ich bin letztens von Lausanne nach Vevey gefahren, das ist wunderschön! Man hat vom Zug aus eine tolle Aussicht auf den See. Auch empfehlenswert ist die Reise von Bellinzona nach Mailand und dann weiter nach Florenz. Die Fahrt führt erst durch ländliche Gegenden und dann kommt man plötzlich in einer grossen Stadt an. Von Basel nach Strassburg, die Zugfahrt ist auch sehr lohnenswert. Meistens fahre ich aber von Bellinzona nach Zürich, diese Strecke ist nicht so praktisch für mich, man ist meist im Tunnel und hat schlechten Empfang. Das heisst, ich kann nicht so gut arbeiten.