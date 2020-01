Was sagen Sie, wenn die Leute sagen, Hausi kauft sich die Sympathien …

Es ist mein Geld, das geht nur mich was an. In jungen Jahren habe ich viel ausgegeben, wenn ich durch Genf gezogen bin, manchmal einen Haufen Geld für Champagner. Ganz Genf hat mir gehört. Und wenn ich etwas betrunken war, hat mich die Polizei nach Hause gefahren. Und dort haben wir zusammen weitergefeiert. Ich habe auch die Polizei gesponsert. Wenn ich mit anderen esse, zahle immer ich. Ich will niemandem etwas schuldig sein. Ich will auch nicht eingeladen werden.