«Ich hatte schon sehr viele schlechte Dates»

Und selber war die Ostschweizerin auch schon in einer Paar-Therapie. «Es hat mega geholfen, also vor allem die Erkenntnis, dass ich in einer schlechten Beziehung gefangen war. Ich ging zur Therapie um meine Beziehung zu retten». Gerettet werden konnte diese leider nicht mehr. Dennoch sagt sie: «Auch wenn eine Therapie zur Trennung führt, ich empfehle es.»