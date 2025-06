Ich hatte Tränen in den Augen. Meine Gedanken waren bei der Familie Bellwald-Hubert, bei Hotelier Kalbermatten, bei all den Menschen, die ich in den letzten Tagen kennengelernt hatte. Menschen, die in wenigen Sekunden alles verloren hatten – nicht nur Hab und Gut, sondern Heimat und Wurzeln. Plötzlich klingelte mein Handy. Der SRF-Newsroom. Die nächste Live-Sendung stand an. Ich wischte mir die Tränen ab, stellte mich vor die Kamera und berichtete so präzise und gefasst, wie ich nur konnte. ‹Das ist das Mindeste, was du für diese Menschen jetzt tun kannst›, sagte ich mir. Diese Nacht fand ich kaum Schlaf.