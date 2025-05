«Ich hoffe, das Kabel hält dieses Mal»

Am Freitag gab die Freiburger Musikerin den Schweizer Medienschaffenden vor den ESC-Finalproben ein rund dreiminütiges Kürzest-Interview. «Ich war gestern Abend etwas nervös. Ich dachte: Oh wow, jetzt geht es wirklich los», sagte sie da. Bei der Probe der Flag Parade, dem Moment, in dem alle Nationen am Start der Sendung in die Halle einlaufen, sei sie beeindruckt gewesen. «Da wurde mir klar, dass das die Olympischen Spiele der Musik sind», fasst sie zusammen. Das verändere aber nichts an ihrer Aufregung, sie fühlt sich weiterhin sicher. «Es ist immer der gleiche Ablauf, den habe ich intus», sagt sie.