Bis es am 2. August im Chapiteau des Circus Knie in Bern weitergeht, befinden sich die vier Pegasus-Musiker im Studio. Danach stehen die Gastspiele in der Schweizer Bundesstadt, in Genf, Lausanne und in Agno TI auf dem Plan. Während die vier Pegasus-Musiker in Zürich noch zu Hause nächtigen konnten, tun sie das künftig vor Ort. «So tauchen wir noch tiefer in die Zirkuswelt ein. Darauf freue ich mich.»