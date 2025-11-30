«Ich hoffe, ich bin ein gutes Vorbild»

Die Spiele finden in Italien statt – also in der Nähe. Werden Ihre Liebsten Sie begleiten?

Meine Eltern werden auf jeden Fall dabei sein. Es ist logistisch etwas schwierig mit Wohnungen oder Unterkünften. Meine Eltern reisen aber sehr gern mit zu meinen Rennen und unterstützen mich. Ich bin ein Einzelkind, da ist es einfacher. Nach Levi beispielsweise kam meine Mutter mit meiner Cousine, und wir feierten dort ihren Geburtstag. Ich finde es sehr schön, dass sie an meinem Leben teilhaben können. Und so werden sie mich auch in Cortina unterstützen.